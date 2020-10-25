Примерно на шестой день после голосования на местных выборах в Украине может быть некоторое увеличение больных коронавирусом.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий считает, что выборы безопаснее, чем то, что происходило на днях в городах Днепр, Харьков и Одесса и фестиваля на Хортице.

Он отметил, что увеличение количества больных будет происходить в независимости от выборов. При этом напомнил, что во Франции и без выборов за вчера было 42 тыс. больных с Covid-19.

На уточняющий вопрос журналистов, когда может быть рост заболеваемости в Украине, которое можно связывать с выборами, Радуцкий ответил, что, как показывает ситуация с концертами в Харькове и Одессе, резкий скачок по заболеванию был на шестой — седьмой день.

— Будем надеяться, что местные выборы к этому не приведут, — добавил Радуцкий.

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Коронавирус в Украине

За прошедшие сутки в Украине обнаружили 6 088 новых случаев коронавируса. Это почти на 1 тыс. меньше, чем днем ранее. В общем зафиксировано 343 498 случаев Covid-19.

Умерло 102 украинца, а выздоровели 1 753, свидетельствуют данные СНБО.