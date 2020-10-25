В селе Рыжов Чудновского района Житомирской области на участке №181189 кандидат в депутаты областного совета от партии Оппозиционная платформа — За жизнь Константин Чарпицкий устроил столкновения с членами УИК.

В частности, наблюдатель от Гражданской сети Опора сообщил, что нарушитель начал вмешиваться в избирательную документацию. Ему не понравилось, что печать лежит в сумке головы в сейфе и то, как лежат протоколы.

Комиссия пыталась помешать кандидату, в результате началась толкотня.

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Во время ссоры одной из членов избирательной комиссии стало плохо. Местный фельдшер оказала первую помощь, но пришлось вызвали скорую. Также комиссия вызвала полицию.

Нарушения на местных выборах 2020 фиксируют в течение всего дня. В разных регионах создавали фейковые УИК и даже голосовали за ширмой для кукольного театра.