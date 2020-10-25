25 октября погода в Украине еще порадует граждан страны теплом и солнцем, однако в ряде регионов пройдут дожди.

Осадки ожидаются в западных областях, там будет пасмурно, температура днем — от 12 до 15°. Хотя в Тернополе и Хмельницком будет преимущественно солнечно, столбики термометра поднимутся до 15°.

На севере — переменная облачность, температура — от 13 до 16°.

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Аналогичной погода 25 октября будет в восточных регионах, хотя столбики термометра в этой части страны местами поднимутся до 17°.

В центре будет преимущественно солнечно, температура днем — от 14 до 16°

Жителей южных регионов также порадует солнце, местами воздух прогреется до 19°.

Прогноз погоды на осень и зиму

По прогнозам синоптиков, вторая половина осени будет относительно теплой и без сильных осадков.

Зимние холода не придут в ноябре, из-за теплой погоды не стоит ждать стойкого снежного покрова и в декабре.

Более подробный прогноз погоды на осень и зиму 2020 читайте на Фактах ICTV.