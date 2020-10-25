Умер один из главарей “ЛНР” Алексей Марков

Алексей Марков, командир “батальона Призрак”, воевавший на стороне “ЛНР”, умер в аварии.

О смерти одного из командиров “ЛНР” сообщили сразу несколько подконтрольных сепаратистам ресурсов, а также российские СМИ.

На момент смерти Марков был командиром “14-го батальона территориальной обороны Народной милиции ЛНР”, формированием, в которое переформатировали “батальон Призрак”.

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Что известно о Маркове

Марков стал боевиком “ЛНР” в 2014 году, когда поехал воевать против Украины как “доброволец”.

С 2016 года, после смертей бывших командиров “батальона Призрак” Алексея Мозгового и Александра Костина, стал руководить террористами этого формирования.

В своих интервью Марков признавался, что руководил “батальоном Призрак” несколько лет и благодарил Россию за обеспечение боевиков “ЛНР” и “ДНР” оружием и военными запасами.

Источник: BBC Украина

Фото: Euromaidanpress