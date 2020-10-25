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Факты / Украина

Нарушения на выборах 2020: с ночи полиция фиксирует так называемые карусели

С полуночи 25 октября полиция задерживает автобусы, которые возят людей по регионам – так называемые карусели фиксируются в разных областях и в Киеве.

Об этом сообщил на брифинге глава Национальной полиции Игорь Клименко.

– В настоящий момент задержаны два автобуса из Луганской области, которые заехали в Киев, – отметил он.

Кроме того, в Одесской области зафиксирован факт подвоза граждан для голосования.

– Организатор – гражданин РФ – задержан, – уточнил Клименко.

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Он сообщил и о других нарушениях в столице. В частности, в Святошинском районе 300 человек пытались получить медицинские справки, что они не могут прийти на участок для голосования, чтобы к ним приехали домой.

Местные выборы 2020

25 октября в 8.00 в Украине началось голосование на местных выборах 2020. Избирательные участки закроются в 20.00

Украинцы выбирают депутатов местных, районных или областных советов, а также и председателей территориальных общин.

Фото: Нацполиция

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