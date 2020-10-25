Разумков не принимал участия в президентском опросе

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков не участвовал в президентском опросе.

Об этом спикер рассказал журналистам в воскресенье в Киеве, когда участвовал в местных выборах.

Он не будет искать волонтеров, которые опрашивают население, поскольку у избирательного участка, где голосовал Разумков, их не было.

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При этом Разумков отказался сказать, какие бы он ответил в президентском опросе.

Спикер не сомневается, что второй тур местных выборов, проходящих в воскресенье в Украине, обязательно произойдет.

— Потому что мы не можем оставить общины без легитимной власти. Я думаю, что мы все понимаем, что власть на местах работала на единый результат, — заявил Разумков.

Местные выборы 2020

25 октября в 8.00 в Украине началось голосование на местных выборах 2020. Открылось более 29 тыс. участков по всей Украине, кроме оккупированного Донбасса и Крыма.

Украинцы выбирают депутатов местных, районных или областных советов, а также и председателей территориальных общин.