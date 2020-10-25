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Факты / Украина / Политика

Это еще не приговор: Ирина Верещук прокомментировала результаты экзитпола

Кандидат в мэры Киева Ирина Верещук уверена, что, несмотря на результаты экзитпола, она попадет во второй тур местных выборов.

Также Верещук поблагодарила киевлян, которые пришли голосовать в сложных условиях.

— Это был сложный выбор в сложных условиях. Когда в процентах показывают результаты экзитпола, то это еще не приговор. Я надеюсь, что окончательные результаты выборов покажут, что я буду во втором туре, — отметила Верещук.

Верещук добавила, что она будет работать на благо киевлян, несмотря на результаты местных выборов.

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Одной из причин, почему она не набрала большее количество голосов, Ирина Верещук назвала явку на выборы.

По ее словам, низкая явка создает предпосылки для манипуляций и махинаций.

Результаты экзитпола на выборах мэра Киева

По данным экзитпола, на выборах мэра Киева лидирует Виталий Кличко, которого поддержали 45,93% избирателей.

Кандидат от партии Слуга народа Ирина Верещук на третьем месте с 8,53%, а такой результат лишает ее возможности попасть во второй тур выборов.

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