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Факты / Украина

Украина перевела часы — точное киевское время

В воскресенье, 25 октября, Украина перешла на зимнее время. В 04.00 ночи стрелки часов переместились на час назад.

Часы в Украине переводят с 1996 года в соответствии с постановлением Кабмина О порядке исчисления времени на территории Украины.

Точное время в Украине

Киев: 



ЧитайтеПереход на зимнее время 2020: список стран, которые переводят часы

К слову, Евросоюз с 2019 года решил отменить переход на летнее и зимнее время.

Впервые переводить часы предложили в 1784 году. Это сделал посол США во Франции Бенджамин Франклин. Решение было принято с целью экономии свечей. Изобретение перехода именно на летнее время приписывают англичанину Уильяму Уиллету.

В Украине могут отменить переход на летнее и зимнее время. Соответствующий законопроект зарегистрировали в Раде.

Фото: Dreamstime

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