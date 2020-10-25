В Одессе оказывается давление на членов избиркомов

Все выстроенные ранее схемы по масштабным фальсификациям в Одессе терпят поражение.

В данный момент члены комиссий массово обращаются в правоохранительные органы в связи с тем, что на них оказывается давление.

Ряд политических партий, в том числе За Майбутнє, приглашали своих людей на беседы, где, по словам обратившихся, настаивали на выполнении конкретных задач во время подсчета голосов, которые противоречат закону.

— 22.10.2020 меня пригласили в штаб для проведения со мной беседы касательно работы моей комиссии. Там мне задали вопрос — как мы будем отстаивать голоса на выборах? Я ответила, что в рамках закона. После чего мне сообщили, что в рамках закона им не подходит, и они будут меня менять на этой должности, — написала одна из обратившихся.

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Еще двое обратившихся сообщили, что от них требовали внесения ложных ведомостей по результатам голосования.

За такие действия, а именно — попытку подделать протоколы или внести в них неверные данные предусмотрена уголовная ответственность сроком до семи лет.

В то время, как гарантии от политических партий абсолютно эфемерны — в частности, Кивалов не уберег от обысков членов своей команды и возбуждения уголовных дел в отношении соратников (проректор Юракадемии Минас Аракелян).

Напомним, ранее мы писали, как голосуют политики на выборах 2020.

Источник: Трибуна