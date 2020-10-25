Наблюдатели фиксируют нарушения избирательного процесса. В настоящее время в Одесской области уже зафиксировали более 60 нарушений. Резонансные случаи связаны с голосованием студентов одного из одесских вузов.

Утром зафиксировано массовое голосование студентов этого вуза в школе №121. Позже факт подкупа избирателей был зафиксирован сначала наблюдателями одной из политсил, а затем сотрудниками полиции.

На участке №511313 по адресу Фонтанская дорога, 71 наблюдатель увидел вспышку фотокамеры в кабинке для голосования и вышел за избирателем. На улице стояла машина, в которой было двое девушек.

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После того, как избиратель показал им фото голосования, его вычеркнули из списка. Сразу же на место ЧП был вызван наряд полиции, которая зафиксировала факт массового подкупа избирателей, а именно студентов.











В Одессе вновь зафиксировано грубое нарушение избирательного процесса / 3 фотографии

— Фонтанская дорога, 71. Словосочетание “киваловские общежития” приобретает иной, совершенно сакральный смысл. Приняли женщину на машине Nissan с готовыми списками, — отметил Стас Домбровский.

Напомним, ранее мы писали, что в Одессе оказывается давление на членов избиркомов.

Источник: Пора говорить