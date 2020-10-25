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Факты / Украина

В Одесской области мужчина порвал бюллетени, потому что не понял, как голосовать

В Одесской области житель Лиманского района порвал бюллетени на избирательном участке во время голосования на местных выборах.

Мужчина разозлился, потому что не смог разобраться, как правильно проголосовать.

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В полиции рассказали, что 52-летний избиратель разорвал на участке четыре бюллетеня. Свой поступок он объяснил раздражением из-за того, что не смог разобраться, как правильно их заполнить.

Теперь мужчина должен заплатить штраф от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан.

Нарушения на местных выборах

На местных выборах наблюдаются нарушения, связанные с сооружением кабинок для голосования, так называемыми каруселями и голосованием вместе.

Так, на одном из избирательных участков Житомирской области кабинку для голосования соорудили из двух лестниц, а на другой люди голосовали за ширмой.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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