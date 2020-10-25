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Факты / Украина / Политика

Все прошло совершенно законно: Гагарин об опросе Зеленского

Обвинения политиков в незаконности опроса, инициированного президентом Владимиром Зеленским, безосновательные. Об этом во время брифинга в Киеве сообщил координатор опроса Артем Гагарин.

— Все обвинения в возможных нарушениях закона оказались безосновательными. Опрос прошел вполне законно, — отметил он.

По его словам, интервьюеры находились за пределами избирательных участков, у них не было никакой агитации. Кроме того, они проводили опрос сразу после того, как человек выходил из избирательного участка.

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Артем Гагарин отметил, что опрос прошел на высоком уровне на большинстве участков и вызвал живой интерес и реакцию украинцев. Однако иногда респонденты отвечали не на все вопросы или портили анкеты.

Артем Гагарин прогнозирует, что уже 26 октября будет подсчитано точное количество участков. Тогда же планируют озвучить стоимость опроса.

По его словам, как только завершат подсчет, его заказчик — партия Слуга народа — объявит результаты.

Накануне министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что опрос от Владимира Зеленского на выборах не нарушал закон. Ведь он проводился вне избирательного участка, был анонимным и не имел агитационного характера.

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