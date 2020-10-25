Проверить наличие своего имени в списке избирателей можно онлайн с помощью Государственного реестра избирателей или в помещении участковой избирательной комиссии.

В первом варианте нужно зайти на сайте Госреестра в кабинет избирателя и указать там свои данные.

На электронную почту придет код для получения подтверждения, есть ли человек в Государственном реестре избирателей, а также номера и адреса соответствующего избирательного участка.

Для очной проверки нужно найти свою фамилию в списках, вывешенных в помещении участковой избирательной комиссии, к которой относится избиратель, или же прийти с паспортом в отдел ведения Государственного реестра избирателей по месту регистрации.

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Именные приглашения на выборы УИК должны направлять не позднее, чем за 10 дней до дня голосования.

Если избиратель обнаружил, что не включен в списки, он может обратиться в орган ведения реестра по месту проживания – и исправить это.

Местные выборы

Местные выборы в Украине состоятся 25 октября. Центральная избирательная комиссия уже утвердила календарь местных выборов 2020.

ЦИК обсудили все ключевые даты предвыборного процесса, а также согласовали рамки возможностей кандидатов на своих кампаний. Также был определен перечень территориальных громад Донецкой и Луганской областей, где проведение выборов в 2020 году невозможно.