Как проходит подсчет бюллетеней в ЦИК на местных выборах 2020 (ОНЛАЙН)

Местные выборы в Украине официально завершились. Избирательные участки работали с 8.00 до 20.00. После закрытия участков начинается подсчет голосов.

В Центризбиркоме Украины считают, что подсчет голосов избирателей на местных выборах 25 октября станет серьезным испытанием для всех избирательных комиссий.

Официальные результаты ЦИК должен обнародовать до 6 ноября включительно.

Однако возможен второй тур — если в городах, где проживает более 75 тыс. избирателей, ни один из кандидатов в мэры не наберет более 50% голосов.

Факты ICTV следят, как проходит подсчет голосов в режиме онлайн.