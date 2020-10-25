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Факты / Украина / Политика
Как проходит подсчет бюллетеней в ЦИК на местных выборах 2020 (ОНЛАЙН)

Как проходит подсчет бюллетеней в ЦИК на местных выборах 2020 (ОНЛАЙН)

Местные выборы в Украине официально завершились. Избирательные участки работали с 8.00 до 20.00. После закрытия участков начинается подсчет голосов.

В Центризбиркоме Украины считают, что подсчет голосов избирателей на местных выборах 25 октября станет серьезным испытанием для всех избирательных комиссий.

Официальные результаты ЦИК должен обнародовать до 6 ноября включительно.

Однако возможен второй тур — если в городах, где проживает более 75 тыс. избирателей, ни один из кандидатов в мэры не наберет более 50% голосов.

Факты ICTV следят, как проходит подсчет голосов в режиме онлайн.

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Прямая трансляция
21:29 - 25 октября

По результатам экзитпола в городе Кривой Рог в гонке за пост мэра лидируют кандидаты Юрий Вилкул и Дмитрий Шевчик.

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21:27 - 25 октября

Результаты экзитпола во Львове свидетельствуют о победе Андрея Садового — мэра города с 2006 года. Он набрал 41,12% поддержки избирателей. Кто станет мэром Львова решит второй тур выборов.

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21:26 - 25 октября

На выборах в Черкассах предварительно побеждает Александр Бондаренко, набрав 32,66% голосов.

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21:23 - 25 октября

Согласно данным экзитпола 2020, на местных выборах в Мариуполе в городской совет проходят пять партий, а мэром города, вероятно, станет Вадим Бойченко.

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21:22 - 25 октября

По результатам экзитпола, на выборах мэра Днепра лидирует Борис Филатов. За него проголосовали 44,47% избирателей. Проходной барьер в 5% преодолели шесть партий.

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21:20 - 25 октября

Согласно результатам экзитпола, в Харькове второго тура выборов на должность городского главы не будет.

За Геннадия Кернеса отдали голоса около 57,9% избирателей. Поскольку он набрал более 50% голосов, второго тур выборов мэра не будет.

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21:19 - 25 октября

Во второй тур в Одессе вышли:

  • Геннадий Труханов — Доверяй делам (34,40%);
  • Николай Скорик — Оппозиционная платформа — За жизнь (17,93%).

В городской совет Одессы попадают пять партий.

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21:16 - 25 октября

Сразу после закрытия участков начали объявлять результаты экзитполов.

В Киеве лидирует Виталий Кличко, которого поддержали 45,93% избирателей. На втором месте Александр Попов, набравший 9,62%.

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20:11 - 25 октября

В Украине завершилось голосование на местных выборах 2020 Участки прекратили свою работу в 20.00.

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