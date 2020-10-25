Украинцы ответили на пять вопросов президента Владимира Зеленского. Результаты опроса выглядят так:

Поддерживаете ли вы идею пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах? За — 81%, против — 16%

Поддерживаете ли вы создание свободной экономической зоны на Донбассе? За — 54, против — 43%.

Поддерживаете ли вы сокращение количества народных депутатов до 300? За — 95%, против — 4%.

Поддерживаете ли вы легализацию каннабиса в медицинских целях — для уменьшения боли у тяжелобольных? За — 70%, против — 24%.

Поддерживаете ли вы право Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом, для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности? За — 78%, против — 13%.

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Экзитпол был проведен Социологической группой Рейтинг на 400 избирательных участках.

Местные выборы в Украине

Местные выборы в Украине 2020 прошли в воскресенье 25 октября. На них выбирали мэров, депутатов областных, городских и сельских советов.

Факты ICTV следили, как прошли местные выборы в Украине и вели онлайн-трансляцию.