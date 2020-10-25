Как защититься от Covid-19 на избирательном участке — рекомендации ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения дала рекомендации, как не заразиться коронавирусом на избирательном участке.
Рекомендации опубликовали на странице в Facebook ВОЗ в Украине.
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— Следуя рекомендациям по безопасности, вы можете защитить себя и людей, которые вас окружают, — заявили в ВОЗ.
Как защититься от Covid-19 на избирательном участке:
- держитесь на безопасном расстоянии 1, 5 м от других;
- заходите на избирательный участок в маске;
- перед тем, как одевать маску, продезинфицируйте руки спиртосодержащим антисептиком в течение 20 секунд;
- надевайте маску так, чтобы она прикрывала нос, рот, подбородок;
- возьмите с собой антисептик, обработайте руки при входе на избирательный участок.
- не прикасайтесь маски, лица и глаз;
- если кашляете или чихаете, прикрывайте рот сгибом локтя;
- если возможно, пользуйтесь личной ручкой.
- оставив избирательный участок, продезинфицируйте руки спиртосодержащим антисептиком.
Местные выборы 2020
Избирательные участки для голосования на местных выборах в Украине откроются 25 октября в 8.00.
Именно с этого часа все украинцы, которые достигли 18-летнего возраста, могут прийти на выборы и отдать свой голос за кандидатов в главы сельских, поселковых и городских советов, а также депутатов местных, районных и областных советов.
Источник: World Health Organization Ukraine