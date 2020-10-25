Как защититься от Covid-19 на избирательном участке — рекомендации ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения дала рекомендации, как не заразиться коронавирусом на избирательном участке.

Рекомендации опубликовали на странице в Facebook ВОЗ в Украине.

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— Следуя рекомендациям по безопасности, вы можете защитить себя и людей, которые вас окружают, — заявили в ВОЗ.

Как защититься от Covid-19 на избирательном участке:

держитесь на безопасном расстоянии 1, 5 м от других;

заходите на избирательный участок в маске;

перед тем, как одевать маску, продезинфицируйте руки спиртосодержащим антисептиком в течение 20 секунд;

надевайте маску так, чтобы она прикрывала нос, рот, подбородок;

возьмите с собой антисептик, обработайте руки при входе на избирательный участок.

не прикасайтесь маски, лица и глаз;

если кашляете или чихаете, прикрывайте рот сгибом локтя;

если возможно, пользуйтесь личной ручкой.

оставив избирательный участок, продезинфицируйте руки спиртосодержащим антисептиком.

Местные выборы 2020

Избирательные участки для голосования на местных выборах в Украине откроются 25 октября в 8.00.

Именно с этого часа все украинцы, которые достигли 18-летнего возраста, могут прийти на выборы и отдать свой голос за кандидатов в главы сельских, поселковых и городских советов, а также депутатов местных, районных и областных советов.

Источник: World Health Organization Ukraine