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Как защититься от Covid-19 на избирательном участке — рекомендации ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения дала рекомендации, как не заразиться коронавирусом на избирательном участке.

Рекомендации опубликовали на странице в Facebook ВОЗ в Украине.

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— Следуя рекомендациям по безопасности, вы можете защитить себя и людей, которые вас окружают, — заявили в ВОЗ.

Как защититься от Covid-19 на избирательном участке:

  • держитесь на безопасном расстоянии 1, 5 м от других;
  • заходите на избирательный участок в маске;
  • перед тем, как одевать маску, продезинфицируйте руки спиртосодержащим антисептиком в течение 20 секунд;
  • надевайте маску так, чтобы она прикрывала нос, рот, подбородок;
  • возьмите с собой антисептик, обработайте руки при входе на избирательный участок.
  • не прикасайтесь маски, лица и глаз;
  • если кашляете или чихаете, прикрывайте рот сгибом локтя;
  • если возможно, пользуйтесь личной ручкой.
  • оставив избирательный участок, продезинфицируйте руки спиртосодержащим антисептиком.

Как защититься от Covid-19 на избирательном участке — рекомендации ВОЗ

Местные выборы 2020

Избирательные участки для голосования на местных выборах в Украине откроются 25 октября в 8.00.

Именно с этого часа все украинцы, которые достигли 18-летнего возраста, могут прийти на выборы и отдать свой голос за кандидатов в главы сельских, поселковых и городских советов, а также депутатов местных, районных и областных советов.

Источник: World Health Organization Ukraine

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