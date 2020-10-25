Из-за отсутствия на местных выборах 2020 в Харькове действующего главы Геннадия Кернеса в городе могут состояться повторные выборы.

О его состоянии ходят разные слухи — как от инсульта, потери дара речи и смерти, так и к его исцелений от коронавируса и прогресса в выздоровлении.

В любом случае, в бюллетене напротив его фамилии нет пометки выбыл, а значит Геннадий Кернес — участник гонки, как и остальные кандидаты.

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Пресс-служба мэрии Харькова уже 5 раз опровергала, как они говорят, слухи о политике, однако ни разу ни мэрия, ни родственники Геннадия Кернеса не показали его фото или хотя бы телефонный звонок.

После выборов победитель должен принести присягу, которая должна состояться через месяц после объявления результатов.

Если победитель не явится на присягу — должны состояться перевыборы городского главы.

— Причиной для его снятия может быть только, например, его смерть или совершение тяжких уголовных преступлений, если он уже зарегистрирован, то он участвует в выборах, — заявил координатор гражданской сети Опора в Харьковской области Николай Зинченко.

Местные выборы 2020 в Харькове проходят в обычном режиме и с соблюдением карантинных требований.

Последние новости можно отслеживать благодаря онлайн трансляции выборов в Украине 2020.

На территории Харьковской области только три избирательных участка открылись позже, чем 8.00. Два участка в Изюмском районе не были обеспечены бюллетенями на кандидатов в городской совет. Третий участок в Дергачевском районе сообщил о проблемах с сейфом с бюллетенями.

На входе на участки меряют температуру, все избиратели должны быть в медицинских масках и со своей ручкой.

Также на многих участках было установлена отдельная кабинка для больных избирателей — там будут голосовать те, у кого окажется повышенная температура.

Фото: Геннадий Кернес