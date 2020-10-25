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Факты / Украина

За два часа выборов открыто уже шесть уголовных дел

С начала голосования на местных выборах открыто шесть уголовных дел по фактам нарушений, а также составила два админпротоколы.

Об этом сообщил на брифинге первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.

По его словам, в целом в день выборов зарегистрировано уже 383 заявления о нарушениях.

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Яровой отметил, что по состоянию на 10.00 не открыты четыре участка — в Донецкой, Ивано-Франковской, Житомирской и Полтавской областях, а 65 УИК начали работу с опозданием.

Местные выборы и день тишины

В день тишины полиция открыла 48 уголовных производств, в целом поступило 1 041 заявление и сообщение о нарушении избирательного законодательства.

С незаконной агитацией связано 648 нарушений. Больше всего — в Харьковской области (73), Ровенской (68), Днепропетровской (67) и Донецкой (51), а также в Киеве — 49.

Факты ICTV следят за выборами в режиме реального времени – онлайн трансляция выборов в Украине 2020.

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