Карантин в Украине и мире — главные новости о коронавирусе за 25 октября 2020

25 октября коронавирус продолжает удерживать кризисную ситуацию. А вот Украина фиксирует незначительный спад суточного прироста новых случаев Covid-19, что может быть связано с выходными, когда количество проведенных тестов несколько уменьшается.

По состоянию на воскресенье, 25 октября, в мире подтвердили более 42,5 млн случаев Covid-19, в Украине — 343 498.

За сутки Украина поднялась с 24 на 23 место в мировом рейтинге распространения коронавируса. Сейчас мы находимся между между Турцией и Саудовской Аравией.

Ситуация с коронавирусом в Европе тоже набирает обороты. 25 октября положительный результат теста получил премьер-министр Болгарии, где с конца лета суточный прирост случаев Covid-19 увеличился почти втрое.

Правительство Италии 25 октября фиксирует 20 тыс новых случаев коронавируса, в связи с чем было принято решение о закрытии кино, театров и фитнес-клубов. Все заведения питания должны быть закрыты уже после 18.00.

Между тем Испания, которая находится в первой пятерке мирового Covid-рейтинга, закрывает границы между регионами внутри страны, а также вводит комендантский час. СМИ сообщают, что такие ограничения продлятся полгода.

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25 октября в Украине проходят местные выборы 2020, на которых граждане выбирают сельских, городских, районных и областных глав и депутатов.

Коронавирусные ограничения предусматривают обязательное использование медицинской маски на участке и соблюдение социального дистанцирования.

Один из членов избирательной комиссии обязан проверять температуру избирателей, а для лиц с явными признаками ОРВИ нужно было установить отдельную кабинку, чтобы уменьшить риск распространения заболеваемости.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль после голосования на участке во Львове заявил, что Кабмин не видит возможности для введения в стране тотального карантина.

Согласно постановлению Кабмина, карантин в Украине продлится до 31 декабря 2020 года.

Коронавирус в Украине

По статистике коронавируса в Украине, за время пандемии от вируса умер 6 391 пациент, за сутки — 102.

Выздороветь удалось 141 508 украинцам, за сутки — 1753.

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