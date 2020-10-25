В день местных выборов, 25 октября, председатель Центральной избирательной комиссии Олег Диденко проводит брифинги в прямом эфире о ходе голосования.

Ориентировочно их будет два — через два часа после открытия избирательных участков, а также через два часа после их закрытия, то есть в 22.00.

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Сегодня будут избираться 1 780 депутатов областных и городского советов Киева, а ткже 5 366 депутатов районных советов, 11 124 — городских советов, 562 – районных советов в городах с районным делением, 10 284 – депутатов поселковых советов, 14 006 – сельских советов, 370 городских голов, 428 поселковых голов и 623 сельских головы.

Онлайн-трансляция заседания ЦИК

Местные выборы 2020

25 октября в Украине проходят очередные местные выборы, на которых будут избираться региональные главы и депутаты.

Факты ICTV собрали главные вопросы и ответы о местных выборах 2020, в частности, как правильно заполнить бюллетени и повлияют зоны карантина в Украине на избирательный процесс.