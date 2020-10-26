ЦИК обработала 100% протоколов, поступивших с ТИК, о голосовании на местных выборах 2020. Результаты первого тура объявят не позднее 6 ноября.

Поэтому об участниках второго тура, который состоится в тех городах, где ни один из кандидатов в мэры города с 75 тыс. избирателей не наберет более 50%, можно судить только по результатам разных экзитполов.

Второй тур состоится в течение трех недель от даты объявления результатов первого.

Победителей первого тура немного – это мэры Харькова, Ивано-Франковска, Чернигова, Винницы, Запорожья, Тернополя и Хмельницкого, если, конечно, ЦИК подтвердит официально.

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В каких городах будет второй тур и возможные соперники

Киев

Виталию Кличко не хватило нескольких процентов для победы в первом туре. У него 45,93-47,8%, по данным экзитполов.

Его соперником во втором туре, возможно, будет кандидат от ОПЗЖ Александр Попов. За него проголосовали 8,6-9,62% киевлян.

Одесса

Нынешний мэр города Геннадий Труханов получил поддержку 34,4%. Во второй тур вышел также кандидат от ОПЗЖ Николай Скорик (17,93%).

Львов

За Андрея Садового проголосовали 38-41,12%. За кресло мэра он будет бороться, скорее всего, с кандидатом от Европейской солидарности Олегом Синюткой. Ближайший соперник действующего мэра Львова заручился поддержкой 27,38% избирателей.

Днепр

Во второй тур выходят мэр города Борис Филатов (44,47%) и кандидат от партии Громадська сила Загид Краснов, за которого проголосовали 14,44%..

Кривой Рог

Действующий мэр Юрий Вилкул (42,80%) встретится с кандидатом от Слуги народа Дмитрием Шевчиком (31,01%).

Николаев

Мэр Александр Сенкевич (40,78%), скорее всего, будет бороться за кресло градоначальника с кандидатом от ОПЗЖ Владиславом Чайкой (26,77%).

Херсон

Больше всего голосов набрал Игорь Колыхаев (действующий нардеп) – 34,16%. Его соперником может стать Владимир Сальдо (15,87%).

Черкассы

Здесь во втором туре будут соревноваться действующий мэр Анатолий Бондаренко (32,66%) и кандидат от Голоса Виктор Евпак (19,84%).

Черновцы

Согласно данным экзитполов, во второй тур выборов вышли нынешний мэр Роман Кличук (27,5-29,13%) и Виталий Михайлишин от партии Команда Михайлишина (21,43%).

Ужгород

На должность городского главы претендуют мэр Богдан Андреев (23,84%) и кандидат от партии Слуга народа Виктор Щадей (22,73%).

Результаты выборов 2020

В Украине обработали 100% протоколов после голосования на местных выборах 2020.

Явка, по данным ЦИК, составила 36,88%, или 10 556 621 избиратель.