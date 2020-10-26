Экс-нардеп Лозинский, отсидевший за убийство, выиграл выборы главы ОТГ

Бывший депутат Виктор Лозинский, приговаривали к 15 годам заключения за убийство, победил в голосовании на голову Подвысоцкой объединенной территориальной общины Голованевского района Кировоградской области.

Оформление протоколов еще продолжается, но победил Лозинский.

Виктор Лозинский шел на выборы как самовыдвиженец. Его главным оппонентом стал бизнесмен от Слуги народа Сергей Балицкий.

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Кто такой Лозинский

Виктор Лозинский занимался аграрным бизнесом Кировоградщине до 2007 года. Далее был избран депутатом парламента от БЮТ.

16 июня 2009 года вблизи Головановска убили местного Валерия Олийныка. Подозреваемыми в убийстве стал Виктор Лозинский, прокурор и начальник милиции района и егерь.

Верховная Рада сняла с Лозинского неприкосновенность и лишила мандата. Но Лозинский исчез, его объявили в розыск.

Лозинского задержали в марте 2010 года и обвинили в умышленном убийстве. По версии следствия, крестьянина убили из дробовика, который обычно используют на охоте.

В апреле 2011 года Лозинского приговорили к 15 годам заключения. В 2012 году апелляционный суд смягчил приговор до 14 лет.

В 2013 году Высший спецсуд изменил статью обвинения с убийства на хулиганство, что уменьшило срок заключения до 10 лет. После четырех лет за решеткой в ​​июне 2014-го Сергей Лозинский вышел на свободу по состоянию здоровья.

Местные выборы 2020

25 октября в Украине прошли местные выборы, на которых украинцы выбирали депутатов местных органов самоуправления и глав населенных пунктов.

По подсчетам ЦИК, явка составила 36,88%. Это почти на 10% меньше, чем 46,5% проголосовавших в последнем туре местных выборов в Украине в 2015 году.

Результаты экзит-пола показывают, что во многих крупных городах состоится второй тур выборов городских голов.