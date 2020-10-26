В Луцке наблюдатель на избирательном участке от партии Сила и честь выпрыгнул в окно первого этажа после того, как комиссия начала подсчет голосов.

Событие произошло на участке №071044 около 22.30. Он размещалась на факультете истории, политологии и национальной безопасности Волынского национального университета имени Леси Украинки.

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По словам очевидцев, мужчина покинул участок, выпрыгнув в окно. А оставлять его, когда начался подсчет голосов, запрещено законом.

Происшествия на местных выборах 2020

В Тернопольской области в Гусятинском районе на одном из избирательных участков местный житель напал на полицейского и нанес ему телесные повреждения.

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения зашел на участок после ее закрытия, на что работник полиции попросил его покинуть помещение. Но тот позвал родственников, один из которых и побил работника правоохранительных органов.

Источник: Волынские новости