Хеллоуин — торжество, которое отмечают во многих странах 31 октября, накануне западно-христианского праздника Дня всех святых.
С Хеллоуина начинается время литургического года, которое посвящено поминанию умерших святителей, великомучеников и верующих.
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Бытует мнение, что основные традиции Хеллоуина произошли от древних кельтских праздников урожая. Например, гэльского фестиваля Самайн.
Легенда гласит, что у таких праздников могут быть языческие корни, а Самайн христианизирован ранней церковью как праздник Хеллоуина.
Отдельные люди также считают, что Хеллоуин начинался в высшей степени как христианский праздник.
Традиции Хеллоуина
В преддверии праздника взрослые вырезают фонари из тыкв, зажигают костры, подбрасывают яблоки, играют и гадают, проводят розыгрыши, посещают аттракционы с привидениями.
Обычно на Хеллоуин дети выпрашивают сладости и посещают костюмированные вечеринки. Особо шаловливые ребята рассказывают страшилки, а также смотрят фильмы ужасов.
Во многих странах мира христианские религиозные обряды в канун Дня всех святых, в том числе посещение церковных служб и зажигание свечей на могилах умерших, остаются популярными благодаря идейным соображениям.
Многие христиане исторически воздерживаются от мяса в канун Дня всех святых.
Также в этот день на столе должны быть определенные вегетарианские продукты питания: яблоки, картофельные оладьи и пирожные.
Костюм на Хеллоуин: идеи
- Пауки
Для первого образа понадобятся маленькие игрушечные пауки. Также можно использовать резиновых бабочек, лишь подрезать им крылья и покрасить в черный цвет.
Готовый реквизит закрепляем на лице с помощью клея для ресниц.
Также дополняем образ блузкой, которую предварительно испачкаем красной акриловой краской с чуть разведенной водой до жидкого состояния. Просто и эффектно.
- Зомби-ботаник
Следующий образ — зомби-ботаник. Первым делом используем коричневые тени, затемняя скулы и лоб.
Далее красным карандашом для губ рисуем вены вокруг глаз, немного растушевывая их пальцами. Под глазами рисуем яркие красные синяки — для этого можно использовать обычную красную помаду.
Образ идеально дополняют перемотанные изолентой очки, прямой пробор волос и рубашка с бабочкой.
- Медуза-горгона
Для любителей золота можно сделать образ медузы-горгоны. Несколько резиновых змей разрезаем на два или три сегмента и прикладываем к широкому обручу, формируя композицию.
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Щедро заливаем горячим клеем, ждем полного высыхания, после чего красим в золотой цвет. В конце оборачиваем основание полоской из золотой сетки, обеспечивая объем конструкции и скрывая клей.
Из этой же ткани можно сделать накидку — просто продев в сетку ленту.
- Человек-паук
Один из самых быстрых образов — новая интерпретация человека-паука.
С помощью того же клея для ресниц приклеиваем на лицо много глаз для игрушек.
При желании можно натянуть на рукав искусственную паутину, закрепив ее на пуговице.
- Ретро-образ
Создать ретро-образ в стиле нуар очень просто. На резинку собираем жемчужные бусины и формируем из них подвеску. С одной стороны приклеиваем немного перьев и резинового паука.
Делаем макияж с затемненными глазами и темно-бордовыми губами. Можно закрасить свои брови плотным консилером, а новые прорисовать тонким коричневым карандашом.
Надеваем ретро-платье и перчатки — готово.
- Оборотень
Следующий образ — вариация на тему оборотней. Коричневыми тенями делаем контуринг — ярко прорисовываем скулы, затемняем линию роста волос и нос.
Прорисовываем волоски — делаем это тенями для бровей и коричневым карандашом.
Затемняем складку верхнего века и затушевываем брови.
Коричневыми тенями прорисовываем губы и полоску под нижним веком.
Хеллоуин в Украине
Для Украины Хеллоуин — новый праздник. Он давно привлекал украинцев своей мистичностью и уже успел стать для многих любимым в году.
Также существуют суеверия на Хеллоуин. Согласно приметам, если вывернуть одежду наизнанку и пройтись задом наперед, то можно встретить настоящую ведьму или черта.
Кроме того, люди верили, что нечисть боится тыквенного запаха и огня. Чтобы защитить жилье на целый год, нужно было трижды обойти вокруг дома с зажженным факелом или тыквой в руках.
Фото: Идеи для жизни