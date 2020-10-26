PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

Идеи костюмов на Хеллоуин 2020

Хеллоуин — торжество, которое отмечают во многих странах 31 октября, накануне западно-христианского праздника Дня всех святых.

С Хеллоуина начинается время литургического года, которое посвящено поминанию умерших святителей, великомучеников и верующих.

Читайте: Кто ты на Хеллоуин — ТЕСТ

Бытует мнение, что основные традиции Хеллоуина произошли от древних кельтских праздников урожая. Например, гэльского фестиваля Самайн.

Легенда гласит, что у таких праздников могут быть языческие корни, а Самайн христианизирован ранней церковью как праздник Хеллоуина.

Отдельные люди также считают, что Хеллоуин начинался в высшей степени как христианский праздник.

Традиции Хеллоуина

В преддверии праздника взрослые вырезают фонари из тыкв, зажигают костры, подбрасывают яблоки, играют и гадают, проводят розыгрыши, посещают аттракционы с привидениями.

Обычно на Хеллоуин дети выпрашивают сладости и посещают костюмированные вечеринки. Особо шаловливые ребята рассказывают страшилки, а также смотрят фильмы ужасов.

Во многих странах мира христианские религиозные обряды в канун Дня всех святых, в том числе посещение церковных служб и зажигание свечей на могилах умерших, остаются популярными благодаря идейным соображениям.

Многие христиане исторически воздерживаются от мяса в канун Дня всех святых.

Также в этот день на столе должны быть определенные вегетарианские продукты питания: яблоки, картофельные оладьи и пирожные.

Костюм на Хеллоуин: идеи

  • Пауки

Для первого образа понадобятся маленькие игрушечные пауки. Также можно использовать резиновых бабочек, лишь подрезать им крылья и покрасить в черный цвет.

Готовый реквизит закрепляем на лице с помощью клея для ресниц.

хеловін

Также дополняем образ блузкой, которую предварительно испачкаем красной акриловой краской с чуть разведенной водой до жидкого состояния. Просто и эффектно.

  • Зомби-ботаник

Следующий образ — зомби-ботаник. Первым делом используем коричневые тени, затемняя скулы и лоб.

Далее красным карандашом для губ рисуем вены вокруг глаз, немного растушевывая их пальцами. Под глазами рисуем яркие красные синяки — для этого можно использовать обычную красную помаду.

хеловін

Образ идеально дополняют перемотанные изолентой очки, прямой пробор волос и рубашка с бабочкой.

  • Медуза-горгона

Для любителей золота можно сделать образ медузы-горгоны. Несколько резиновых змей разрезаем на два или три сегмента и прикладываем к широкому обручу, формируя композицию.

Читайте: Легкий макияж на Хэллоуин 2020

Щедро заливаем горячим клеем, ждем полного высыхания, после чего красим в золотой цвет. В конце оборачиваем основание полоской из золотой сетки, обеспечивая объем конструкции и скрывая клей.

хеловін

Из этой же ткани можно сделать накидку — просто продев в сетку ленту.

  • Человек-паук

Один из самых быстрых образов — новая интерпретация человека-паука.

С помощью того же клея для ресниц приклеиваем на лицо много глаз для игрушек.

хеловін

При желании можно натянуть на рукав искусственную паутину, закрепив ее на пуговице.

  • Ретро-образ

Создать ретро-образ в стиле нуар очень просто. На резинку собираем жемчужные бусины и формируем из них подвеску. С одной стороны приклеиваем немного перьев и резинового паука.

Делаем макияж с затемненными глазами и темно-бордовыми губами. Можно закрасить свои брови плотным консилером, а новые прорисовать тонким коричневым карандашом.

хеловін

Надеваем ретро-платье и перчатки — готово.

  • Оборотень

Следующий образ — вариация на тему оборотней. Коричневыми тенями делаем контуринг — ярко прорисовываем скулы, затемняем линию роста волос и нос.

хеловін

Прорисовываем волоски — делаем это тенями для бровей и коричневым карандашом.

Затемняем складку верхнего века и затушевываем брови.

Коричневыми тенями прорисовываем губы и полоску под нижним веком.

Хеллоуин в Украине

Для Украины Хеллоуин — новый праздник. Он давно привлекал украинцев своей мистичностью и уже успел стать для многих любимым в году.

Также существуют суеверия на Хеллоуин. Согласно приметам, если вывернуть одежду наизнанку и пройтись задом наперед, то можно встретить настоящую ведьму или черта.

Кроме того, люди верили, что нечисть боится тыквенного запаха и огня. Чтобы защитить жилье на целый год, нужно было трижды обойти вокруг дома с зажженным факелом или тыквой в руках.

Фото: Идеи для жизни

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка