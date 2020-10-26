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Факты / Украина / Политика

Кернес в стабильном состоянии, скоро будет его видеообращение — Терехов

Геннадий Кернес — действующий мэр Харькова сейчас находится в стабильном состоянии.

Первый заместитель мэра Игорь Терехов уже сообщил Кернесу, что по данным экзит-полов, он лидирует на местных выборах 2020 в Харькове и побеждает с результатом 61,2% голосов.

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По его словам, состояние Кернеса — стабильное.

— Команда очень просила сделать фото городского головы, но в клинике придерживаются своих мер безопасности. Нарушить их из-за мирового резонанса разрешили только одному человеку — Алексею Навальному, который выложил фото из Шарите, — рассказал Терехов.

Кроме того, он анонсировал видеообращение Кернеса к харьковчанам.

— Будет его обращение к харьковчанам, фото и ролик, и главное — приезд Геннадия Кернеса в город Харьков, — сообщил первый вице-мэр.

Коронавирус у Кернеса

10 сентября у Геннадия Кернеса обнаружили коронавирус и двустороннее воспаление легких. 16 сентября Кернеса самолетом доставили в Берлин.

2 октября в немецкой клинике Шарите он сдал повторный тест на Covid-19 и он оказался отрицательным. Сейчас Кернес еще продолжает лечение.

Источник: Харьковский городской совет

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