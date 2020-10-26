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Факты / Украина / Политика

Кличко побеждает в первом туре, набрав 50,9% голосов — штаб Удара

Действующий киевский городской голова Виталий Кличко побеждает в первом туре местных выборов.

Он набрал 50,9% голосов избирателей, сообщила председатель избирательного штаба партии УДАР Виталия Кличко Оксана Продан.

У нее есть информация с 99% избирательных участков.

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— С большой вероятностью побеждает уже в первом туре на выборах киевского городского головы, — сказала Продан на онлайн-брифинге.

Кличко побеждает в первом туре, набрав 50,9% голосов — штаб Удара

Второй тур выборов

Второй тур выборов мэров городов, где ни один кандидат не набрал 50% голосов, могут назначить до 15 ноября.

Точный день будет известен после 6 ноября, когда Центральная избирательная комиссия должна объявили окончательные результаты голосования.

Источник: Удар

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