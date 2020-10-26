Кличко согласился на дебаты с Поповым перед вторым туром выборов мэра Киева

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что примет участие в дебатах перед вторым туром местных выборов, если он состоится.

В частности, Кличко дал согласие подебатировать с представителем партии Оппозиционная платформа — За жизнь Александром Поповым, который, по данным экзит-полов, занял вторую позицию по результатам первого тура.

— Если будет второй тур, я готов профессионально дискутировать. И ответить на все вопросы, которые есть, — сказал Кличко в эфире одного из украинских телеканалов на предложение Попова обсудить нынешнюю и будущую ситуацию в столице.

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Кто может пройти во второй тур

По избирательному закону Украины, кандидат в мэры, который не набрал в первом туре абсолютное большинство голосов — более 50% — не считается победителем.

Второй тур местных выборов между двумя лидерами первого тура должен состояться в течение трех недель

По результатам экзит-пола, во второй тур выборов мэра в Киеве выходят Виталий Кличко и Александр Попов.

Источник: Сегодня