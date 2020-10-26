КТ легких при коронавирусе: что это, кому и когда нужно делать

После значительного роста количества больных Covid-19 и тех, у кого фиксируют соответствующую симптоматику, украинские лаборатории перегружены, и возможности сделать ПЦР-тестирование и получить результат приходится ждать несколько дней.

Это может побудить украинцев искать другие пути и вместо ПЦР пытаться выяснить диагноз путем компьютерной томографии легких (специальный метод, в котором используется рентгеновское излучение).

Однако специалисты не советуют проводить соответствующее исследование самостоятельно, это назначается только врачом, когда в этом есть польза для лечебного процесса.

— Американский колледж радиологов не рекомендует использовать КТ для первичной диагностики, чтобы оставить этот ресурс для тех, у кого обнаружили инфекцию и кто нуждается в дополнительном обследовании, — говорит стратег, инфекционист Вадим Аристов.

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Кроме того, сейчас КТ не дает стопроцентного подтверждения болезни.

— Действительно, иногда КТ-признаки появляются раньше симптомов. Типичными признаками Covid-19 на снимке являются затемнения в виде тусклого стекла (у 83% пациентов они были), они могут сопровождаться уплотнениями определенных зон (58%), утолщением прилегающей плевры (52%), утолщением междольных перепонок (48% ), рисунком бронхов, переполненных воздухом (46%), — продолжает Вадим Аристов.

По его словам, менее частым является синдром брусчатки, когда на затемнение в виде тусклого стекла накладываются светлые прожилки от утолщений междольных перепонок. Но надо понимать, что это не означает заболевание Covid-19, еще есть ряд других состояний и заболеваний, которые могут вызвать такие изменения.

В исследовании на 1 014 пациентах КТ показала специфичность только 25%, то есть без дополнительного ПЦР компьютерная томография давала бесполезное подозрение на Covid-19 в трех четвертях случаев.

Однако для случаев подтвержденной на ПЦР асимптомной инфекции КТ помогала обнаружить поражения легких. Так, в небольшом исследовании на 24 пациента 50% имели типичные для коронавируса КТ-признаки, 20% имели нетипичные КТ-признаки. Но в другом исследовании на 55 пациентов 67% имели КТ-признаки пневмонии.

Поэтому прежде чем делать выводы по результатам КТ, следует сдать ПЦР.

— Каким должен быть порядок исследований? ПЦР проводится по назначению врача. Обычно этот метод может давать положительный результат еще за неделю до появления симптомов, то есть уже через два дня после инфицирования, когда возбудитель болезни накапливается в носоглотке. После первой недели с появления симптомов можно проводить ИФА, которое показывает, было ли инфицирование и вызвало ли оно иммунную реакцию. КТ проводится дополнительно в разные моменты, — объясняет специалист.

Это инструментальное исследование, которое дает понимание врачам степени поражения легких, что на основе этих данных и состояния больного позволяет назначить соответствующее лечение.

ПЦР-тесты на коронавирус

Сейчас главным методом проверить заболевание коронавирусом является проведение ПЦР-тестирования.

Однако не всегда оно может демонстрировать достоверные результаты.

Подробнее о проведении ПЦР-тестирования на коронавирус читайте на Фактах ICTV.

Людмила Грубник