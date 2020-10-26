Министерство здравоохранения не получает всех цифр относительно тех, кто преодолел коронавирус, поскольку многие люди переносят болезнь на самоизоляции.

Об этом во время селекторного совещания под председательством президента сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

— Минздрав не получает всех цифр относительно тех, кто преодолел болезнь, поскольку многие люди переносят ее на самоизоляции, а министерство еще весной внесло изменения, по которым выздоровление определяется по клиническим симптомам, поэтому отрицательный тест на Covid-19 не требуется.

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Коронавирус в Украине

По состоянию на 26 октября коронавирусом в Украине за минувшие сутки заболели еще 5 426 человек. Это на 500 меньше, чем было 25 октября.

С начала пандемии выздоровели 142 537 пациентов, умерло 6 464 человека.

Больше всего новых случаев за сутки зафиксировали в Харьковской (478), Одесской (348) и Житомирской областях (345).