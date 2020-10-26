По данным мониторинговой системы СНБО, за прошедшие сутки в Украине обнаружили 5 426 случаев коронавируса. Это на 500 меньше, чем было 25 октября.
За сутки выздоровели 1 029 пациентов, умерло 103 человека.
Всего проведено 3 053 927 тестирования методом ПЦР.
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Больше всего зафиксировали случаев в Харьковской области (478), Одесской области (348) и Житомирской области (345).
Коронавирус в регионах
- Винницкая область — 9 401 случай;
- Волынская область — 12 403 случая;
- Днепропетровская область — 13 144 случаи;
- Донецкая область — 8 701 случай;
- Житомирская область — 12 533 случая;
- Закарпатская область — 13 144 случая;
- Запорожская область — 8 132 случая;
- Ивано-Франковская область — 18 590 случаев;
- Кировоградская область — 2 114 случаев;
- Киев — 34 362 случаи;
- Киевская область — 14 845 случаев;
- Львовская область — 27 608 случаев;
- Луганская область — 3 233 случая;
- Николаевская область — 7 069 случаев;
- Одесская область — 22 179 случаев;
- Полтавская область — 8 056 случаев;
- Ровенская область — 17 730 случаев;
- Сумская область — 10 605 случаев;
- Тернопольская область — 19 261 случай;
- Харьковская область — 33 250 случаев;
- Херсонская область — 3 236 случаев;
- Хмельницкая область — 13 482 случаи;
- Черновицкая область — 19 728 случаев;
- Черкасская область — 8 147 случаев;
- Черниговская область — 7 971 случай.
Коронавирус 25 октября
25 октября в Украине обнаружили 6 088 новых случаев коронавируса. Это почти на 1 тыс. меньше, чем днем ранее. В общем зафиксировано 343 498 случая Covid-19.
Умерло 102 украинца, а выписаны 1 753. Среди антилидеров — Харьковщина (660), Львовская (405) и Киев (359).