PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

На 500 меньше: в Украине спад количества новых случаев коронавируса

По данным мониторинговой системы СНБО, за прошедшие сутки в Украине обнаружили 5 426 случаев коронавируса. Это на 500 меньше, чем было 25 октября.

За сутки выздоровели 1 029 пациентов, умерло 103 человека.

Всего проведено 3 053 927 тестирования методом ПЦР.

Читайте: Коронавирус в Украине: карта и статистика заболевания

Больше всего зафиксировали случаев в Харьковской области (478), Одесской области (348) и Житомирской области (345).

Коронавирус в регионах

  • Винницкая область — 9 401 случай;
  • Волынская область — 12 403 случая;
  • Днепропетровская область — 13 144 случаи;
  • Донецкая область — 8 701 случай;
  • Житомирская область — 12 533 случая;
  • Закарпатская область — 13 144 случая;
  • Запорожская область — 8 132 случая;
  • Ивано-Франковская область — 18 590 случаев;
  • Кировоградская область — 2 114 случаев;
  • Киев — 34 362 случаи;
  • Киевская область — 14 845 случаев;
  • Львовская область — 27 608 случаев;
  • Луганская область — 3 233 случая;
  • Николаевская область — 7 069 случаев;
  • Одесская область — 22 179 случаев;
  • Полтавская область — 8 056 случаев;
  • Ровенская область — 17 730 случаев;
  • Сумская область — 10 605 случаев;
  • Тернопольская область — 19 261 случай;
  • Харьковская область — 33 250 случаев;
  • Херсонская область — 3 236 случаев;
  • Хмельницкая область — 13 482 случаи;
  • Черновицкая область — 19 728 случаев;
  • Черкасская область — 8 147 случаев;
  • Черниговская область — 7 971 случай.

Коронавирус 25 октября

25 октября в Украине обнаружили 6 088 новых случаев коронавируса. Это почти на 1 тыс. меньше, чем днем ранее. В общем зафиксировано 343 498 случая Covid-19.

Умерло 102 украинца, а выписаны 1 753. Среди антилидеров — Харьковщина (660), Львовская (405) и Киев (359).

Источник: СНБО

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка