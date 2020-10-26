В Киевской области школы из красной зоны перейдут на дистанционное обучение

В Киевской области школы, которые находятся в красной зоне карантина, после каникул будут учиться дистанционно. Соответствующее решение озвучил председатель Киевской областной государственной администрации Василий Володин.

Судьба остальных учебных заведений будет зависеть от состояния эпидемиологической ситуации.

Всего в Киевской области находится 703 учреждений среднего образования. В то же время продолжают работать детские сады — их в области 780.

Сейчас 14 из них закрыты на карантин из-за случаев инфицирования коронавирусом среди воспитанников и персонала.

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Осенние каникулы в Украине

Кабинет министров Украины рекомендовал учебным заведениям ввести осенние каникулы для школьников раньше.

По рекомендациям, большинство детей начали отдыхать с 15 октября. Однако многие школы решили не менять сроки каникул.

Источник: Киевская областная государственная администрация