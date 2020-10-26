Курс валют НБУ на 26 октября 2020 в Украине

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на понедельник, 26 октября.

Регулятор установил курс доллара на уровне 28,29 грн, что по сравнению с предыдущим рабочим днем на 3 копейки больше.

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Евро вырос в цене на 14 копеек, его курс — 33,54 грн.

Также подорожал и российский рубль — 0,370 грн.

Курс валют на 24 октября:

$1 — 28,2911 грн;

€1 — 33,549 грн;

1 польский злотый — 7,3227 грн;

10 российских рублей — 3,7003 грн.

Прогноз курса доллара

Глава Кабмина Украины Денис Шмыгаль рассказал, каким будет курс доллара до конца 2020 года.

По его словам, не стоит опасаться, что стоимость валюты выйдет за пределы 30 грн/$.

Его цена будет колебаться в районе 27-28 грн и не поднимется выше даже 29 грн.