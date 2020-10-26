Местные выборы: чего ожидают украинцы от новой местной власти

Более половины проголосовавших украинцев считает местные выборы важными для Украины.

В то же время лишь половина тех, кто воздержался от голосования, назвали местные выборы важными, свидетельствуют данные социологического опроса группы Рейтинг.

47% проголосовавших украинцев считают, что после местных выборов ситуация в их населенном пункте улучшится. 38% считают, что ничего не изменится.

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Лишь 20% из тех, кто не голосовал, ожидают улучшения ситуации после местных выборов.

В то же время 58% опрошенных не ожидают изменения ситуации, а 13% считают, что ситуация наоборот ухудшится.

В исследовании было опрошено 9 947 респондентов, 1 200 из них не участвовали в выборах и были опрошены методом телефонного интервью с использованием компьютера. Только 8 747 респондентов проголосовали, их опросили на выходе с участка.

Погрешность опроса тех, кто не голосовал, составляет не более 2,8%. Погрешность опроса голосовавших — 1,4%.

Местные выборы 2020

25 октября в Украине прошли местные выборы, на которых украинцы выбирали депутатов местных органов самоуправления и глав населенных пунктов. Прогнозируемая явка на выборах составляет более 37% граждан, однако окончательных данных сейчас нет.

Результаты экзит-пола показывают, что во многих крупных городах может произойти второй тур выборов мэров.

Источник: Рейтинг

Фото: Рейтинг