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Факты / Украина / Политика

Нарушений, влияющих на результаты выборов, не было – Опора

Нарушения, зафиксированные в ходе местных выборов 2020 года, не могут повлиять на результат голосования.

Об этом заявили в Гражданской сети Опора.

— Мы можем констатировать, что по итогам оценок наших наблюдателей… на 89,7% избирательных участков наблюдатели не выявили в течении всех… этапов дня голосования нарушений, которые могли повлиять на результат голосования, — сообщил аналитик Опоры Александр Неберикут на пресс-конференции в понедельник в Киеве.

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Основные нарушения на местных выборах

Опора зафиксировала достаточно массовые нарушения процедур организации местных выборов 2020 года и проведения кампаний.

Также имели место инциденты с несоблюдением порядка ведения предвыборной агитации и попытками подкупа избирателей, злоупотреблениями административными ресурсами и искажениями процедуры изменения избирательного адреса.

В то же время в Опоре отметили своевременные изменения в Уголовный кодекс Украины и достаточно активную деятельность правоохранителей, которые реагировали на сигналы о нарушениях избирательного процесса.

Источник: Интерфакс-Украина

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