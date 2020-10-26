Местные выборы 2020: курьезы, скандалы и смешные ситуации (ФОТО и ВИДЕО)

В Украине 25 октября прошли местные выборы, однако, традиционно не обошлось без курьезных ситуаций, скандалов и нелепостей.
Встреча Зеленского с активисткой Femen
Перед тем, как президент Владимир Зеленский с женой зашли на участок, перед ними выбежала девушка и задрала юбку с надписью Zexist.
Активистку задержала полиция.
На Херсонщине сейф с бюллетенями вскрывали болгаркой
В Верхнерогачикском районе Херсонской области на участке члены избирательной комиссии не смогли открыть сейф с бюллетенями.
Читайте: Онлайн трансляция выборов в Украине 2020
Решили эту проблему бойцы ГСЧС, открыв сейф болгаркой.
Необычные кабинки — тренды выборов 2020
На местных выборах в 2020 году особенно выделялись креативные решения в оформлении кабинок для голосования.
В любой непонятной ситуации — кромсай бюллетени
Местные выборы в Украине в 2020 году проходили по новому Избирательным кодексом. Украинцы получили новые бюллетени, а их форма заполнения была несколько сложнее, чем раньше.
Если кто-то заморочился и заранее разобрался, как их заполнять, то была и доля избирателей, которая просто рвала бюллетени, если не понимала, что с ними делать.
В Одесской области 52-летнему мужчине выписали штраф за порванные бюллетени. Такая же ситуация сложилась и в Житомирской, Николаевской, Тернопольской и Волынской областях.
Мат — инструмент волеизъявления
Нарушения на местных выборах
На местных выборах наблюдаются нарушения, связанные с сооружением кабинок для голосования, так называемыми каруселями и голосованием вместе.
Так, на одном из избирательных участков Житомирской области кабинку для голосования соорудили из двух лестниц, а на другой люди голосовали за ширмой.