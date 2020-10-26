Местные выборы 2020: курьезы, скандалы и смешные ситуации (ФОТО и ВИДЕО)

В Украине 25 октября прошли местные выборы, однако, традиционно не обошлось без курьезных ситуаций, скандалов и нелепостей.

Встреча Зеленского с активисткой Femen

Перед тем, как президент Владимир Зеленский с женой зашли на участок, перед ними выбежала девушка и задрала юбку с надписью Zexist.

Активистку задержала полиция.

На Херсонщине сейф с бюллетенями вскрывали болгаркой

В Верхнерогачикском районе Херсонской области на участке члены избирательной комиссии не смогли открыть сейф с бюллетенями.

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Решили эту проблему бойцы ГСЧС, открыв сейф болгаркой.

Необычные кабинки — тренды выборов 2020

На местных выборах в 2020 году особенно выделялись креативные решения в оформлении кабинок для голосования.



























Рваные бюллетени, маты и голая девушка: курьезы на местных выборах 2020 / 7 фотографий

В любой непонятной ситуации — кромсай бюллетени

Местные выборы в Украине в 2020 году проходили по новому Избирательным кодексом. Украинцы получили новые бюллетени, а их форма заполнения была несколько сложнее, чем раньше.

Если кто-то заморочился и заранее разобрался, как их заполнять, то была и доля избирателей, которая просто рвала бюллетени, если не понимала, что с ними делать.

В Одесской области 52-летнему мужчине выписали штраф за порванные бюллетени. Такая же ситуация сложилась и в Житомирской, Николаевской, Тернопольской и Волынской областях.

Мат — инструмент волеизъявления



































Рваные бюллетени, маты и голая девушка: курьезы на местных выборах 2020 / 9 фотографий

Нарушения на местных выборах

На местных выборах наблюдаются нарушения, связанные с сооружением кабинок для голосования, так называемыми каруселями и голосованием вместе.

Так, на одном из избирательных участков Житомирской области кабинку для голосования соорудили из двух лестниц, а на другой люди голосовали за ширмой.