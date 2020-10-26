Советник ОП о результатах выборов: Абсолютный апокалипсис состоялся

Результаты местных выборов 2020 года показали, что тотальное обновление на местах все еще невозможно, а граждане устали от традиционных типов политики.

Такое мнение высказал советник руководителя Офиса Президента Украины по коммуникациям Михаил Подоляк.

— Абсолютный апокалипсис состоялся. Конец света. Не менее. При чрезвычайно “опущенной” явке кто-то из “старых” набрал мизер и остался при своих, — считает он.

Подоляк о результате Слуги народа

Советник руководителя ОП считает, что низкий результат Слуги народа на местных выборах 2020 года связан с “многоканальным” и “обильным” компроматом против партии, который использовали конкуренты.

Также побеждать политсиле мешали внутренние конфликты в партии, считает Подоляк.

Читайте: Как проходит подсчет бюллетеней в ЦИК на местных выборах 2020 (ОНЛАЙН)

Явка и предварительные результаты

25 октября в Украине прошли местные выборы, на которых Оппозиционная платформа — За жизнь получила сравнительно хорошие результаты, тогда как партия Слуга народа президента Владимира Зеленского выступила плохо.

Участие в волеизъявлении было очень низким, по подсчетам ЦИК, явка была только 36,88%. Это почти на 10% меньше, чем 46,5% проголосовавших в последнем туре местных выборов в Украине в 2015 году.