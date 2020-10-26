По данным экзит-полов на местных выборах 2020 в Харькове, побеждает действующий глава Геннадий Кернес.

Несмотря на то, что харьковский мэр Геннадий Кернес не появлялся на публике более двух месяцев — большинство харьковчан все равно проголосовали за нынешнего мэра.

По данным экзит-полов, он выиграл в первом туре и набрал по разным опросам почти 60% голосов, опередив своих соперников Александра Фельдмана и Алексея Кучера.

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В штабе Кернеса накануне вечером скромно порадовались победе их лидера. Сейчас действующий мэр Харькова находится в немецкой больнице на лечении от коронавируса.

— Я разговаривал с Павлом Фуксом, который имел разговор с Геннадием Адольфовичем. Сейчас его состояние нормальное и стабильное, — рассказал первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов.

По данным экзит-полов, партия Кернеса победила и на выборах в горсовет. Хотя на участковых комиссиях еще считают голоса. Те, кто уже не первый раз работают на выборах, говорят, такого сложного подсчета не помнят.

Жители Харькова получали сразу четыре бюллетеня для голосования. Посчитать нужно не только, за какую партию избиратели отдали больше голосов, но и сколько голосов получил каждый кандидат от этой партии — а это от 5 до 12 фамилий.

— Представьте, что все это нужно обработать, рассортировать, разложить по именам каждого кандидата от каждой партии отдельно упаковать, а затем все это сгруппировать и еще в один пакет общий, — отметил председатель участковой избирательной комиссии Александр Бинусов.

В Харькове на местных выборах 2020 из-за низкой явки нарушений было немного, в полиции более 200 обращений, уголовных производств чуть больше десяти. Но главная работа только начинается, говорят наблюдатели, ведь риски подделки результатов при подсчете голосов еще выше, чем во время выборов.

— Риски есть из-за плохого счета бюллетеней, то есть комиссии могут фальсифицировать что угодно, когда их считать, они могут бюллетени одной партии считать за другие партии, затем прописывать недостоверные данные в протоколы, могут переписывать протоколы за транспортировку в территориальные избирательные комиссии, — говорит координатор общественной сети Опора в Харьковской области Николай Зинченко.

Когда завершится подсчет голосов, не берутся прогнозировать ни в городской ТИК, ни в областной. Если при подсчете бюллетеней член комиссии обнаружит ошибку, бюллетени перечислять заново. И такие случаи на предыдущих выборах были.

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Результаты экзит-пола в Харькове

Согласно результатам экзит-пола, в состав Харьковского городского совета могут попасть шесть партий — Блок Кернеса, Оппозиционная платформа — За жизнь, Слуга народа, Европейская солидарность, партия Шария, Блок Светличной — Разом.