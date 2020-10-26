По состоянию на 26 октября ситуация с коронавирусом не улучшается. В мире за минувшие сутки Covid-19 заболели еще более 368 тыс. человек.

С начала пандемии число инфицированных составляет уже 42 923 311. Из них умерли от осложнений 1 152 978 больных, а выздоровели — 28 898 316 пациентов.

Антилидерами по количеству больных остаются США (8 633 194), Индия (7 864 811) и Бразилия (5 380 635). Украина в мировом рейтинге находится на 22 месте — между Турцией и Саудовской Аравией.

Между тем во Франции за сутки обнаружили рекордное количество новых случаев коронавируса — более 52 тыс. Всего в стране насчитывается 1138507 заболевших с начала пандемии.

Этот показатель вырос на более чем 6 тыс. по сравнению с предыдущими данными количества инфицированных. За последние три дня во Франции зарегистрировала более 139 тыс. новых случаев коронавируса.

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В то же время коронавирусом в Украине за минувшие сутки заболели еще 5 426 человек, что на 500 меньше, чем было 25 октября. Общее количество заболевших составляет 348 924.

С начала пандемии выздоровели 142 537 пациентов, умерло 6 464 человека.

Резко уменьшилось количество новых больных и в Киеве. За минувшие сутки в столице подтвердили 308 случаев Covid-19. Всего в столице 34 362 подтвержденных случая заболевания Covid-19.

В то же время в Киевской области школы из красной зоны после каникул перейдут на дистанционное обучение. Судьба остальных учебных заведений будет зависеть от состояния эпидемиологической ситуации.

Между тем министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что украинская вакцина против коронавируса может быть готова через год. Поскольку три этапа клинических испытаний займут около года.