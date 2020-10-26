Результаты местных выборов 2020: кто уже прошел и где самая серьезная борьба

Большинство мэров крупных городов, кроме Геннадия Кернеса, не смогло победить в первом туре, поэтому теперь будет вынуждено “искать союзников для борьбы во втором туре и для формирования большинства в горсовете”.

А наиболее острая борьба во втором туре ожидается в Ужгороде и Черновцах.

Такое мнение высказал политолог Владимир Фесенко в Facebook.

Харьков

— Победа Кернеса в первом туре ожидалась.

Сейчас интрига с подсчетом голосов существует только для второго места, ведь первое уверенно получит Геннадий Кернес, написал Фесенко.

В борьбе за символическое второе место принимают участие Александр Фельдман от Оппозиционной платформы – За жизнь и Алексей Кучер от Слуги народа. По данным экзит-пола, разница между их результатами в первом туре всего 0,14%, отметил политолог.

Одесса

— Победа Труханова на выборах мэра Одессы оказалась не столь убедительной, как ожидалось.

Во втором туре Геннадию Труханову придется бороться с кандидатом от ОПЗЖ Николаем Скориком, то возникают предпосылки для тактического союза с партией Слуга народа, которая заняла третье место на выборах в Одессе, считает Фесенко.

Судя по данным экзит-пола КМИС, Олегу Филимонову от Слуги народа не хватило 1,5% для выхода во второй тур, добавил эксперт.

Днепр

— Преимущество у Филатова солидное, но риски могут возникнуть.

В Днепре во второй тур выходят действующий мэр Борис Филатов и Загид Краснов от партии Громадська сила. Риски для Филатова могут возникнуть в том случае, если его многочисленные противники объединятся, считает Фесенко.

А вот ситуация в новом составе горсовета может возникнуть “патовая и весьма нестабильная”, добавил политолог.

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Киев

Фесенко не проанализировал ситуацию с местными выборами в Киеве, но напомним, что, по результатам экзит-пола, во второй тур выборов городского главы в Киеве выходят Виталий Кличко и Александр Попов.

А в городской совет могут попасть семь политических сил.