Партия Слуга народу по итогам местных выборов получает больше всего мест в областных и районных советах. Об этом заявил председатель партии Александр Корниенко, представляя результаты параллельного подсчета голосов.

По его словам, после обработки результатов с 49% участков Слуга народа имеет 20% мест в областных советах, 17% — в районных и 15% — голов ОТГ.

Параллельный подсчет голосов показал еще и победу представителя Слуги народа на выборах в Верховную Раду в 208 округе (Черниговская область). Анатолий Гунько набрал там более 33% голосов, опередив ближайшего оппонента на 1 400 голосов.







Слуга народа лидирует на выборах в областные и районные советы / 2 фотографии

Читайте: Слуга народа хочет закрепить всеукраинский опрос на постоянной основе

Корниенко отметил, что, несмотря на значительное количество зафиксированных нарушений, они не имели существенного влияния на результаты выборов. Волеизъявление произошло по всем демократическим стандартам. В то же время подчеркнул, что там, где есть существенные нарушения, партия будет юридически отстаивать голоса избирателей.

— Наши партийные структуры готовятся к искам. Где-то уже пошли иски. Наша стратегия — всем нарушением даем ход и пытаемся им дать юридическое объяснение. Потому что любой подобный момент в избирательном процессе нужно освещать, попробовать решить в пользу оскорбленной стороны. Тем самым мы делаем избирательный процесс лучшим, и на будущее в частности, — сказал Корниенко.

Напомним, ранее мы писали, что бюллетени стали главной проблемой местных выборов.