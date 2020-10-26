Национальная служба здоровья хочет увеличить тариф за выхаживание недоношенных младенцев до 194 тыс. грн.

По данным НСЗУ, в Украине ежегодно преждевременно рождается около 20 тыс. детей, то есть каждый 15-й новорожденный. На лекарства для поддержки первых месяцев жизни, выхаживание и реабилитацию этих младенцев необходимы значительные средства.

— До внедрения Программы медицинских гарантий, практически все финансовые расходы — а это до 100 тыс. грн — ложились на семью. В этом году НСЗУ в программе определила оказания медицинской помощи новорожденным в сложных неонатальных случаях приоритетной услугой. Она является бесплатной для семьи. А за спасение такого младенца медицинское учреждение получает средства по повышенному тарифу, — говорится в сообщении.

Сейчас за последние шесть месяцев помощь получили около 19,5 тыс. детей, родившихся преждевременно с массой тела до 1,5 кг.

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В этом году тариф на предоставление неонатальной помощи в Программе медицинских гарантий составляет от 26 тыс. грн до 98,5 тыс. грн. На сегодня эти заведения получили уже более 716 млн грн.

В 2021 году НСЗУ предлагает увеличить средневзвешенный тариф на предоставление такой помощи до 42 тыс. грн, при этом тариф за выхаживание новорожденных с массой тела до 1,5 кг будет 194 тыс. грн. Но это зависит от того, произойдет увеличение бюджета Программы медицинских гарантий на 2021 год.

Роды в Украине

С 2021 года Министерство здравоохранения Украины увеличит стоимость оказания медицинской помощи во время родов. Также будут действовать коэффициенты, которые будут регулироваться в зависимости от сложности случая.

По словам главы Минздрава Максима Степанова, стоимость родов теперь составит от 35,9 тыс. грн до 194,5 тыс. грн. Эти средства платить больницам государство.