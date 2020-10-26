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Факты / Украина / Общество

Украина хочет закупить эскадрилью американских истребителей до 2035 года

Воздушные силы планируют к 2035 году закупить эскадрилью американских истребителей.

Для создания только прототипа собственного боевого самолета необходимо 10 лет и $10 млрд, заявил командующий Воздушных сил ВСУ Сергей Дроздов в интервью РБК-Украина.

В Вооруженных силах планирует закупать авиационную технику за рубежом.

— Речь идет о едином типе многоцелевого истребителя, который впоследствии заменил бы все типы боевой авиации советского образца: истребители, штурмовики, бомбардировщики, — отметил генерал-полковник.

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Он добавил, что Польше, несмотря на то, что они уже долгое время является союзником США и полноценным членом НАТО, только сейчас удалось начать разговор о получении истребителей F-35.

Украина хочет закупить эскадрилью американских истребителей до 2035 года

Современный американский истребитель F-35

— У поляков на вооружении рядом с советскими МиГ-29 стоят F-16. Такой опыт Польши был бы для нас наиболее приемлемым: получить эскадрилью истребителей и поставить ее на вооружение одной из бригад тактической авиации Воздушных сил, — сказал Дроздов.

Украина хочет закупить эскадрилью американских истребителей до 2035 года

Американский истребитель F-16

Американские бомбардировщики в Украине

В сентябре стратегические бомбардировщики ВВС США В-52Н несколько раз патрулировали небо над Украиной.

В-52 под прикрытием украинских истребителей взяли курс в акваторию Черного моря для совместных действий с партнерами в сфере коллективной безопасности.

Экипажи B-52 обеспечивают возможности коллективной обороны для США, НАТО и их партнеров.

Источник: РБК-Україна

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