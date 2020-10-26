В Киеве и Борисполе задержали двух украинцев, которые пытались нелегально ввезти новые iPhone 12 в Украину.

Один гражданин прилетел из Италии и привез с собой 11 телефонов новой модели, он пытался их провезти без уплаты таможенных платежей. Его задержали в аэропорту Киев. Согласно украинскому законодательству, два смартфона он смог оставить себе, остальные девять — изъяли.

Аналогичная ситуация произошла в Борисполе. Там украинец также пытался провести четыре новых iPhone 12. Согласно чеками, один из них стоил более £1 тыс.

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Второй контрабандист принял решение оплатить необходимые платежи.

По обоим граждан составили протоколы о нарушении таможенных правил.

Контрабанда

В октябре в Закарпатской области задержали контрабандиста, который прятал оружие в игрушке.

Пограничникам удалось найти два пистолета.

Мужчине грозит уголовная ответственность.

Источник: Киевская таможня Гостаможслужбы