Как оформить уход за пожилым человеком в Украине

Шаг 1. Собираем информацию
Право оформить уход за одиноким пожилым человеком, которому исполнилось 80 лет, а также за инвалидом I группы, могут неработающие граждане трудоспособного возраста. При этом они будут зарабатывать страховой стаж.
Необходимо заключение лечебно-консультативной комиссии о том, что пожилой человек нуждается в постоянном уходе.
В 2020 году был пересмотрен порядок предоставления денежного пособия пожилым одиноким людям, которые нуждаются в посторонней помощи. Для лиц, которые достигли 80 лет, он составляет 40% от прожиточного минимума. С 1 июля 2020 года сумма достигла 684,80 грн.
Шаг 2. Собираем необходимые документы
Чтобы оформить уход за пожилым человеком, понадобится:
- паспорт пожилого человека и лица, которое будет осуществлять уход;
- трудовая книжка с отметкой об отсутствии трудоустройства;
- заключение лечебно-консультативной комиссии о том, что состояние здоровья позволяет предоставлять социальные услуги, то есть ухаживать за пожилым человеком;
- справка МСЭК о установлении группы инвалидности у пожилого человека (при наличии);
- заключение лечебно-консультативной комиссии о том, что человек нуждается в уходе (выдается органами охраны здоровья по месту жительства пенсионера).
Шаг 3. Обращаемся в Управление труда
Чтобы оформить уход за пожилым человеком, необходимо обратиться в Управление труда и социальной защиты населения по месту регистрации лица, которому нужна помощь.
Вместе с пакетом документов подаются заявления – от пожилого человека, а также от лица, которое будет осуществлять уход.
С момента подачи заявления будет назначено пособие.
Шаг 4. Решаем вопрос с наследством
Вместе с оформлением ухода за пожилым человеком в Управлении труда и социальной защиты населения можно урегулировать вопросы наследства.
Если пожилой человек изъявляет желание передать в право собственности свое имущество лицу, которое осуществляет уход, есть три варианта:
- завещание;
- договор пожизненного содержания;
- дарственная.
Все перечисленные документы оформляют у нотариуса. Завещание в любой момент можно изменить без ведома человека, на которого составлено завещание. Дарственная не имеет обратной силы. В этом документе можно лишь обозначить условия, при которых имущество перейдет в собственность другому человеку.
Договор пожизненного содержания – это также удобный способ законного оформления отношений между пожилым человеком и лицом, которое осуществляет уход. В нем можно указать все условия, права и обязанности, которые должны быть выполнены. В любой момент договор может быть расторгнут.
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