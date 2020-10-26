Партия Европейская Солидарность побеждает в 5 регионах Украины, и попадает во все областные советы страны.

Об этом во время брифинга в центральном штабе партии заявил пятый президент, лидер Европейской солидарности Петр Порошенко.

По по итогам параллельного подсчета голосов, который проводит партийный штаб, ЕС лидирует во Львовской (30,52%), Ровенской (18,58%), Тернопольской (22,68%), Киевской областях (19,61%) и Киеве (20,29%).

— Мы очень радуемся, что мэр Киева Виталий Кличко, которого мы поддержали в начале кампании и не выдвигали своего кандидата, по последним подсчетам может победить уже в первом туре, — отметил Порошенко.

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Порошенко также добавил, что Европейская солидарность — единственная политическая сила, которая будет представлена ​​во всех областных центрах Украины.

Местные выборы и выборы мэра Киева

Местные выборы 2020 в Украине прошли в воскресенье, 25 октября. Социальная группа Рейтинг провела собственный экзит-пол, охватив около 400 участков по стране.

В Киеве интрига до последнего. Но больше в том, кто выйдет во второй тур вместе с Кличко.

Согласно данным экзит-пола, Виталий Кличко набрал 47,8%. А вот по данным из штаба УДАР, Кличко побеждает в первом туре местных выборов, набрав 50,9% голосов.