Закончились пакеты и скотч: в Броварах бюллетени привезли в мешках и свернутыми в трубочку

В Броварах некоторые члены комиссий не упаковывают соответствующим образом избирательную документацию. Протоколы и бюллетени некоторых комиссий стоят в коробках на лестнице и в открытых пакетах.

Так, одна из участковых избирательных комиссий не упаковала бюллетени в спецпакеты, а свернула их в трубочку, заклеила, сложила в мешок и привезла в городскую территориальную избирательную комиссию в таком виде.

Члены комиссии объяснили, что на участке закончились пакеты и скотч, поэтому пришлось транспортировать бюллетени таким образом.

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Также наблюдатели заметили мужчину, который оказался председателем избирательной комиссии. Прямо на лестнице он заклеивал пакеты с избирательной документацией. Мужчина объяснил, что раньше не знал, как это правильно делать.

26 октября правоохранители получили еще 228 заявлений и сообщений о нарушениях во время проведения местных выборов 2020.

В день выборов, 25 октября, в Нацполиции сообщали о более 5 тыс. обращений.