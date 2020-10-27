Ректор университета в Сумах попалився на взяточничестве

В Сумах ректор одного из университетов получил взятку в сумме $5 тыс. Мужчина требовал деньги от местного жителя за аренду помещения университета.

Об этом сообщил департамент стратегических расследований Нацполиции в Сумской области.

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По требованию ректора, предприниматель должен был заплатить $5 тыс. в обмен на договор об аренде 300 квадратных метров помещения университета.

Злоумышленника задержали во время взяточничества. Сейчас правоохранители решают, объявлять ли подозрение по ч. 3 ст. 368 — принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом Уголовного кодекса Украины.











$5 тыс. за аренду: в Сумах на взятке задержали ректора университета / 3 фотографии

Правонарушителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

В Киеве задержали замначальника лицея Богуна

СБУ задержала замначальника Киевского военного лицея им. Ивана Богуна, потому что он требовал взятку от жительницы Киева. Работник лицея обещал зачислить родственника женщины в учебное заведение, если она заплатит $5 тыс.

Правоохранители открыли дело по ст. 368 УКУ. Ему грозит строк от пяти до десяти лет лишения свободы.

Фото: Нацполиция