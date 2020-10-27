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Факты / Украина

6 677 больных: в Украине резко вырос суточный прирост Covid-19

По состоянию на утро 27 октября в Украине подтвердили 355 601 случай коронавирусной болезни с начала пандемии. За сутки обнаружили еще 6 677 больных.

Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерло 6 590 человек, за сутки — 126.

В то же время полностью выздороветь удалось 145 336 пациентам, за сутки — еще 2 799. Всего проведено 3 087 288 тестирований методом ПЦР.

Читайте: Коронавирус в Украине: карта и статистика заболевания

На данный момент коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая обл. — 9506 (+105)
  • Волынская обл. — 12635 (+232)
  • Днепропетровская обл. — 13418 (+274)
  • Донецкая обл. — 8819 (+118)
  • Житомирская обл. — 12878 (+345)
  • Закарпатская обл. — 13345 (+201)
  • Запорожская обл. — 8463 (+331)
  • Ивано-Франковская обл. — 18915 (+325)
  • Кировоградская обл. — 2157 (+43)
  • г. Киев — 34887 (+525)
  • Киевская обл .- 15156 (+311)
  • Львовская обл. — 28086 (+478)
  • Луганская обл. — 3321 (+88)
  • Николаевская обл. — 7194 (125)
  • Одесская обл. — 22640 (+461)
  • Полтавская обл. — 8350 (+294)
  • Ровенская обл. — 18003 (+273)
  • Сумская обл. — 10810 (+205)
  • Тернопольская обл. — 19522 (+261)
  • Харьковская обл. — 33806 (+556)
  • Херсонская обл. — 3344 (+108)
  • Хмельницкая обл. — 13845 (+363)
  • Черновицкая обл. — 20117 (+389)
  • Черкасская обл. — 8301 (+154)
  • Черниговская обл. — 8083 (+112)

Коронавирус 26 октября

Для сравнения, статистика коронавируса на 26 октября в Украине свидетельствует о 5 426 больных за сутки. Это на 500 меньше, чем было 25 октября.

За сутки выздоровели 1029 пациентов, умерло 103 человека. Всего проведено 3 053 927 тестирований методом ПЦР.

Фото: Dreamstime

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