По состоянию на утро 27 октября в Украине подтвердили 355 601 случай коронавирусной болезни с начала пандемии. За сутки обнаружили еще 6 677 больных.
Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерло 6 590 человек, за сутки — 126.
В то же время полностью выздороветь удалось 145 336 пациентам, за сутки — еще 2 799. Всего проведено 3 087 288 тестирований методом ПЦР.
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На данный момент коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая обл. — 9506 (+105)
- Волынская обл. — 12635 (+232)
- Днепропетровская обл. — 13418 (+274)
- Донецкая обл. — 8819 (+118)
- Житомирская обл. — 12878 (+345)
- Закарпатская обл. — 13345 (+201)
- Запорожская обл. — 8463 (+331)
- Ивано-Франковская обл. — 18915 (+325)
- Кировоградская обл. — 2157 (+43)
- г. Киев — 34887 (+525)
- Киевская обл .- 15156 (+311)
- Львовская обл. — 28086 (+478)
- Луганская обл. — 3321 (+88)
- Николаевская обл. — 7194 (125)
- Одесская обл. — 22640 (+461)
- Полтавская обл. — 8350 (+294)
- Ровенская обл. — 18003 (+273)
- Сумская обл. — 10810 (+205)
- Тернопольская обл. — 19522 (+261)
- Харьковская обл. — 33806 (+556)
- Херсонская обл. — 3344 (+108)
- Хмельницкая обл. — 13845 (+363)
- Черновицкая обл. — 20117 (+389)
- Черкасская обл. — 8301 (+154)
- Черниговская обл. — 8083 (+112)
Коронавирус 26 октября
Для сравнения, статистика коронавируса на 26 октября в Украине свидетельствует о 5 426 больных за сутки. Это на 500 меньше, чем было 25 октября.
За сутки выздоровели 1029 пациентов, умерло 103 человека. Всего проведено 3 053 927 тестирований методом ПЦР.