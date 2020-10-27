По состоянию на утро 27 октября в Украине подтвердили 355 601 случай коронавирусной болезни с начала пандемии. За сутки обнаружили еще 6 677 больных.

Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерло 6 590 человек, за сутки — 126.

В то же время полностью выздороветь удалось 145 336 пациентам, за сутки — еще 2 799. Всего проведено 3 087 288 тестирований методом ПЦР.

Читайте: Коронавирус в Украине: карта и статистика заболевания

На данный момент коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая обл. — 9506 (+105)

Волынская обл. — 12635 (+232)

Днепропетровская обл. — 13418 (+274)

Донецкая обл. — 8819 (+118)

Житомирская обл. — 12878 (+345)

Закарпатская обл. — 13345 (+201)

Запорожская обл. — 8463 (+331)

Ивано-Франковская обл. — 18915 (+325)

Кировоградская обл. — 2157 (+43)

г. Киев — 34887 (+525)

Киевская обл .- 15156 (+311)

Львовская обл. — 28086 (+478)

Луганская обл. — 3321 (+88)

Николаевская обл. — 7194 (125)

Одесская обл. — 22640 (+461)

Полтавская обл. — 8350 (+294)

Ровенская обл. — 18003 (+273)

Сумская обл. — 10810 (+205)

Тернопольская обл. — 19522 (+261)

Харьковская обл. — 33806 (+556)

Херсонская обл. — 3344 (+108)

Хмельницкая обл. — 13845 (+363)

Черновицкая обл. — 20117 (+389)

Черкасская обл. — 8301 (+154)

Черниговская обл. — 8083 (+112)

Коронавирус 26 октября

Для сравнения, статистика коронавируса на 26 октября в Украине свидетельствует о 5 426 больных за сутки. Это на 500 меньше, чем было 25 октября.

За сутки выздоровели 1029 пациентов, умерло 103 человека. Всего проведено 3 053 927 тестирований методом ПЦР.