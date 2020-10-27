За последние сутки на Донбассе российские оккупационные войска трижды нарушили режим прекращения огня.

Боевики использовали стрелковое оружие у Марьинки и Широкино. А в пригороде Авдеевки открыли огонь из гранатометов различных систем.

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— Провокационные выстрелы не представляли опасности для жизни украинских защитников, поэтому наши воины огонь не открывали, — утверждают в штабе.

Кроме того, в штабе ООС отметили, что ни один украинский военных вследствие обстрелов не пострадали.

27 октября в районе Донецкой и Луганской областей нарушений не было зафиксировано. На всей линии разграничения сохраняется тишина.

Ситуация на Донбассе

22 октября российские наемники пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Они открыли огонь по украинским позициям. Боевых потерь и ранений среди украинских защитников не было.

Чтобы подавить огневую активность противника, украинские военные открыли огонь, заставило противника прекратить обстрел.