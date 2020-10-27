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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Доллар подорожал, а евро подешевело: курс валют 27 октября

Украинская гривна относительно американской валюты обесценилась и по состоянию на утро 27 октября остановилась на уровне 28,27 грн/$ 1.

А вот европейская валюта несколько подешевела и стоит 33,49 грн/€ 1.

Курс валют в Україні на 27 жовтня 2020:

  • $1 – 28,33 грн;
  • €1 – 33,49 грн;
  • 1 польский злотый – 7,3309 грн;
  • 10 российских рублей – 3,7124 грн.

Курс валют НБУ на 27 октября 2020 в Украине

Прогноз курса доллара до конца 2020

Премьер-министр Денис Шмыгаль дал прогноз курса доллара до конца 2020 года.

Его стоимость будет колебаться в пределах 27-28 грн и не превысит 29 грн.

Готовясь к коронакризису, Кабмин заложил в бюджет курсовые и инфляционные показатели с запасом.

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