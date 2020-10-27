Курс валют НБУ на 27 октября 2020 в Украине

Украинская гривна относительно американской валюты обесценилась и по состоянию на утро 27 октября остановилась на уровне 28,27 грн/$ 1.

А вот европейская валюта несколько подешевела и стоит 33,49 грн/€ 1.

Курс валют в Україні на 27 жовтня 2020:

$1 – 28,33 грн;

€1 – 33,49 грн;

1 польский злотый – 7,3309 грн;

10 российских рублей – 3,7124 грн.

Прогноз курса доллара до конца 2020

Премьер-министр Денис Шмыгаль дал прогноз курса доллара до конца 2020 года.

Его стоимость будет колебаться в пределах 27-28 грн и не превысит 29 грн.

Готовясь к коронакризису, Кабмин заложил в бюджет курсовые и инфляционные показатели с запасом.