Курс валют НБУ на 27 октября 2020 в Украине

Украинская гривна относительно американской валюты обесценилась и по состоянию на утро 27 октября остановилась на уровне 28,27 грн/$ 1.
А вот европейская валюта несколько подешевела и стоит 33,49 грн/€ 1.
Курс валют в Україні на 27 жовтня 2020:
- $1 – 28,33 грн;
- €1 – 33,49 грн;
- 1 польский злотый – 7,3309 грн;
- 10 российских рублей – 3,7124 грн.
Прогноз курса доллара до конца 2020
Премьер-министр Денис Шмыгаль дал прогноз курса доллара до конца 2020 года.
Его стоимость будет колебаться в пределах 27-28 грн и не превысит 29 грн.
Готовясь к коронакризису, Кабмин заложил в бюджет курсовые и инфляционные показатели с запасом.